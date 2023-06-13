وزير الشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته البلجيكية

13 يونيو، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيرته البلجيكية، السيدة حاجة لحبيب، التي هنّأت الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2024-2025، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، استعرض الطرفان تطور العلاقات بين البلدين، في شقيها السياسي والاقتصادي، وتطرقا إلى علاقات الشراكة التي تربط بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. كما تبادلا وجهات النظر حول أولويات عهدة الجزائر المقبلة بمجلس الأمن وكذا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول وشعوب هذه المنطقة.

ش.ن

13 يونيو، 2023

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