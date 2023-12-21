وزير السياحة يستقبل عددا من شباب أبناء الجالية الوطنية المقيمة بأوروبا

21 ديسمبر، 2023
إستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، مساء أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، عددا من شباب أبناء الجالية الوطنية بالخارج المقيمة بأوروبا، الذين قدموا للجزائر للمشاركة في القافلة الوطنية للذاكرة، وهي رحلة سياحية تجوب 6 ولايات تاريخية، حسب بيان وزارة السياحة.
الرحلة تمّ تنظيمها في الفترة الممتدة من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومسجد باريس الكبير، بهدف السماح للشباب المغترب من استكشاف المواقع السياحية لاسيما التاريخية منها و كذا المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
21 ديسمبر، 2023

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