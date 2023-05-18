وزير السياحة يأمر بضرورة توفير شروط لازمة لقضاء موسم سياحي متميز

18 مايو، 2023

شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، على ضرورة توفير كل الشروط اللازمة لقضاء موسم سياحي متميز.

وجاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه على اللقاء التحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2023، اين أوصى باقتراح مبادرات جديدة وعصرية تساهم في خلق اجواء آمنة ومريحة للسياح الجزائريين والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر.

في المقابل شدد ذات المتحدث على الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا في البلاد للسياحة الداخلية عموما وبموسم الاصطياف خصوصا،

كما أشار وزير السياحة إلى أن الصيف يعتبر موسما سياحيا مستقطبا لعدد كبير من السواح والمصطافين.

رمزي أحمد توميات

18 مايو، 2023

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