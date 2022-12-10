وزير السياحة: سنجعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز

10 ديسمبر، 2022

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، على أن الجزائر تطمح إلى الاستفادة من قدراتها السياحية لاسيما السياحة الصحراوية.

وقال حمادي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، على هامش انطلاق الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، أن هذه الأخيرة، تسمح بجذب استثمارات وطنية وأجنبية بالنظر للإمكانات السياحية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد.

وأفاد ذات المتحدث، أن :”قطاع السياحة يتجه نحو مستقبل واعد. بالنظر للإمكانات الطبيعية والثقافية الفريدة التي يتوفر عليها. فضلا عن المواقع المصنفة عالميا بالصحراء الجزائرية”.

كما أوضح الوزير أن تطوير السياحة، كقطاع ذو آفاق واعدة جدا ببلادنا، يعد من أولويات برنامج رئيس الجمهورية. مذكرا أن دائرته الوزارية تعمل على جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز.

وكشف وزير السياحة، أن التحدي يتمثل في بناء الوجهة الجزائرية في مجال السياحة من خلال استراتيجية حقيقية للترويج السياحي الشامل، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على الامكانات والقدرات الهائلة الطبيعية والثقافية والمعمارية والسياحية التي تجعلها وجهة رئيسية للسياحة.

ليديا كبيش

10 ديسمبر، 2022

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