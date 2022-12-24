وزير السياحة: إنشاء منصة إلكترونية للحرفيين لتسويق مُنتجاتهم

24 ديسمبر، 2022

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، عن إنشاء منصة إلكترونية جديدة لتمكين الحرفيين من وضع منتوجاتهم وتسويقها على المستوى الوطني.

وقال حمادي في تصريحات صحفية، أن :”منصة “أنامل” التي قامت الوزارة بإطلاقها خصيصا للحرفيين، تهدف لمساعدة الحرفيين للولوج إلى السوق والتعريف بمنتوجاتهم والمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “يستطيع الحرفيون من خلال هذاه المنصة الجديدة المشاركة في جميع التظاهرات والمناسبات سواء الوطنية أو الدينية، ونحن نعمل على إشراك الحرفيين وتوفير مساحة كافية لعرض منتوجاتهم”.

أما بخصوص المنتوجات التي يستهلكها المواطن، فشدد وزير السياحة على إلزام الحرفيين بوضع “الكودبار” من أجل توثيق المُنتجات

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، شارك رفقة وزير التجارة كمال رزيق بولاية تمنراست، في الطبعة السادسة والثلاثون لمهرجان الاسيهار الدولي.

و يعتبر المهرجان فضاء لتقريب الحرفيين الجزائريين بنظرائهم من دول الساحل ومختلف المتعاملين الاقتصاديين الافارقة الراغبين في استيراد المنتجات الجزائرية.

رمزي أحمد توميات

24 ديسمبر، 2022

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