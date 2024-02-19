وزير السكن يُنذر مؤسسات إنجاز التجهيزات العمومية بحوش الريح بالبليدة

تم مساء اليوم، على إثر زيارة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، صبيحة الإثنين، إلى القطب الحضري حوش الريح، أين وقف على تأخر واضح في نسبة إنجاز التجهيزات العمومية، إستدعاء جميع مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز مختلف التجهيزات العمومية وكذا مكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة.

و أمر وزير السكن، بعد عرض صور عن المشاريع الموكلة لمؤسسات الإنجاز توَضح التأخر وتقديم كل الضمانات المتعلقة بالشق المادي وملفات التنفيذ، بحلحلة و إزالة جميع العراقيل في ظرف لا يتعدى 10 أيام، حسب بيان وزارة السكن.

كما أمر بلعريبي، بضبط رزنامة عمل جديدة من شأنها إحترام البنود التعاقدية، كما وجه إنذارات شفوية لمؤسسات الإنجاز، وصرّح أنه في حالة عدم إحترام البنود التعاقدية وتسريع وتيرة العمل، سيتم فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات.

شرف الدين عبد النور

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