أعلن اليوم الأحد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي عن استئناف أشغال جميع المشاريع المتوقفة قريبا.

وأوضح بلعريبي في تصريح للتلفزيون العمومي، أن مصالحه تتطلع لتوفير كافة الإمكانيات لاستئناف المشاريع المعلقة، معتبرا أن تعهدات الرئيس تبون الـ54 مكنت من انطلاقة حقيقية لعدة مشاريع كانت متوقفة، شأنها أن تعود بنتائج إيجابية كبيرة.

ولفت ذات المتحدث، الى أن مصالحه قامت قبل شهرين بـتنصيب مكتب دراسات بمهندسيين جزائريين، وتسخير كافة الإمكانيات لتسليم المشروع -ملعب تيزي وزو- في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، كشف وزير السكن، أنه سيتم تنصيب أول شركة مختصة في التهيئة الخارجية لملعب تيزي وزو خلال شهر أفريل المقبل.

ليديا كبيش

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