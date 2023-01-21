 وزير السكن يعطي أوامر جديدة بخصوص ملعب الدويرة

ترأس وزبر السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت اجتماعا تقنيا تنسيقيا لمتابعة مشروع ملعب الدويرة وهذا بغية المتابعة المستمرة للمشروع حسب بيان للوزارة.

ووفقا للمصدر، فقد بلغت نسبة أشغال التهيئة الخارجية 80%، كما تم الانتهاء من أشغال قنوات الصرف الصحي داخل الملعب على أن يتم ربط القناة الرئيسية للملعب بقناة الصرف العمومية، في حين تم استكمال إنجاز المصاعد، حيث تم الانتهاء من وضع الهياكل وسيتم الشروع في تثبيت المحركات.

وأمر بلعريبي بضرورة استكمال الواجهة الزجاجية لمركز القيادة والتي بلغت نسبة الأشغال بها 75%، كما عرج على أشغال التيار المنخفض، حيث أسدى تعليمات بضرورة الانتهاء من الدراسات في أجل لا يتعدى 10 أيام وتحضير جميع المعدات اللازمة للأشغال.

أما بخصوص التيار العالي فقد انتهت جميع الدراسات كما أن المعدات جاهزة بنسبة 100% وهنا أمر بالعمل وفق نظام 3*8 قصد استكمال الأشغال في الآجال المحددة.

وفيما يخص عملية تركيب الكراسي فقد بلغت نسبة 20%، وبهذا الشأن أمر الوزير المؤسسة المكلفة بتسريع العملية والتأكيد على ضرورة العمل بنظام 3*8 لاستكمال الأشغال في أجل لا يتعدى 30 يوما.

وبخصوص أرضية الملعب، أمر وزير السكن بوضع الطبقة الرملية فوق سطح أرضية الملعب وكذا تسريع تزفيت جوانب الملعب.

ليديا كبيش

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