وزير السكن يأمر بضرورة الانتهاء من كل الأشغال العالقة

7 نوفمبر، 2022
قام  اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية مفاجئة لموقع 13300 سيدي عبد الله، حسبما أفادت وزارة  السكن في بيان لها.
 وحسب نص البيان، فقد أسدى بلعريبي تعليمات بالانطلاق الفوري في أشغال انجاز شبكات  الكهرباء والغاز بالموقع بالتنسيق مع مصالح الكهرباء والغاز.
كما شدد ذات المتحدث، على ضرورة الانتهاء من كل أشغال إنجاز جدران الإسناد وقنوات الصرف الصحي في أقرب الآجال.
وللتذكير، فقد وجه وزير السكن بتاريخ 25 أكتوبر تعليمات صارمة خلال زيارته لموقع 13300 وحدة سكنية في سيدي عبد الله بالعاصمة، على غرار وضع مخطط عمل موحد بجميع الورشات للدفع بوتيرة الأشغال بغية تسليمه كاملا سنة 2023.
رمزي أحمد توميات
7 نوفمبر، 2022

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