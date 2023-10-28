وزير السكن: الانتهاء من إنجاز ملعب تيزي وزو والافتتاح سيكون في مناسبة تاريخية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، على أنّ أشغال ملعب تيزي وزو، قد انتهت وسيتم إفتتاحه بشكل رسمي في مناسبة تاريخية.

وقال بلعريبي: “لقد انتهينا من انجاز ملعب تيزي وزو في مدة قصيرة جدا بأيادي جزائرية وبنوعية جيدة بعد الحالة الكارثية التي كان عليها في وقت العصابة”.

أما بخصوص تاريخ إفتتاح الملعب أفاد ذات المتحدث أنه :”سيكون هناك يوم مناسب لافتتاح الرسمي للملعب، حيث سنفتتحه في مناسبة تاريخية”.

و عن سبب تأخير إستلام أرضية ملعب تيزي وزو، فقد أرجعها وزير السكن إلى التأخر المسجل في عملية استلام المعدات اللازمة، التي ستكون متاحة خلال شهر، لتكون أرضية الملعب في حالة مثل الملاعب العالمية.

وأضاف وزير السكن بالقول: “أول زيارة لي لملعب تيزي وزو، كان في حالة كارثية والحكومة قامت بمجهودات كبيرة ليكون بهذه المواصفات بوضعها الثقة في المهندس الجزائري”.

كما كشف نفس المسؤول أنّه سيتم بناء ملعب ورڨلة وبشار في وقت قصير حيث ستنطلق أشغال الملعبين قريبا بعد الاعلان عن الصفقة قبل نهاية السنة.

ليديا كبيش

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