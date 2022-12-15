وزير السكن: استلام 754 مشروع خلال السنة المقبلة

وزير السكن: استلام 754 مشروع خلال السنة المقبلة

كشف اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه سيتم استلام 754 مشروع، خلال سنة 2023.

وأوضح بلعريبي، أن هذه المشاريع مقسمة بين مرافق عمومية ممركزة وبرامج غير الممركزة، كاشفا أن 96 مرفق عمومي بعنوان البرنامج الممركز، تم توزيعه على 5 مجالات.

ويتعلق الأمر بـ58 مؤسسة تربوية متمثلة في 38 مجمع مدرسي، 13 متوسطة و7 ثانويات. 19 مقر للأمن الحضري، و12 عيادة متعددتي الخدمات، و4 تجهيزات للدفاع الوطني و2 تجهيزات رياضية، ومسجد.

أما بخصوص مرافق العمومية المتعلقة بالبرنامج غير الممركز، فقدرت بـ658 مرفق تخص 477 مشروع تربوي منها 44 مجمع مدرسي 44 متوسطة و32 ثانوية و357 مرفق للدعم المدرسي.

بالإضافة 45 مرفق لفائدة قطاع الداخلية، و30 لقطاع الصحة، 19 للشباب والرياضة، 87 مرافق مختلفة للعدالة والمالية والدينية، والثقافية

ليديا كبيش

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