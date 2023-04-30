وزير الري يطمئن بخصوص وضعية الموارد المائية

طمئن وزير الري طه دربال على الوضعية المتعلقة بالموارد المائية و أكد على انها متحكم بها إلى حد كبير لضمان السير الحسن للمخطط الدي وضعته السلطات العليا.

خلال ندوة صحفية نشطها الوزير في اشغال الملتقى الوطني لإطارات الري, و التي أكد خلالها أن مصالح وزارته تعمل بكل جدية على تنفيد المخطط الدي أقرته السلطات للتخلص من أزمة المياه, و أضاف قائلا أن الوضعية العامة للموارد المائية متحكم بها داعيا قطاعه لتكثيف المجهودات من أجل ضمان السير الحسن للمخطط المسطر.

كما طمئن الوزير المواطنين و أكد أن مصالح وزارته و بالتعاون مع السلطات العمومية و ضعت استراتيجية خاصة من أجل تحسين التزود بالمياه الشروب خاصة مع اقتراب فصل الصيف .و شدد على ضمان مصالحه السهر على تحقيق ذلك.

كما تطرق دربال الى القطاع الفلاحي و طمئن مستخدمي القطاع قائلا بأن وزارته سطرت مخططا خاصا مع تدابير استعجالية لضمان توفير الموارد المائية اللازمة لضمان حسن سير القطاع باعتباره قطاع استراتيجي هام لضمان أمن البلاد في الجانب الغذائي.

عبد النور.ك

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