وزير الداخلية: 6 طائرات موجودة في الجزائر لمكافحة الحرائق

أكدت وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات مسبقا لتفادي اندلاع الحرائق والتقليل من رقعة توسعها.

وأافاد مراد خلال استضافته في فروم الإذاعة الوطنية، أن السلطات العمومية اتخذت وبصفة إستباقية وتنبئية كل الإجراءات لمواجهة الصعاب خلال موسم الإصطياف خاصة حرائق الغابات.

أين تم التعاقد مع أمريكا الجنوبية وبالضبط السيلي من أجل احضار طائرات قاذفة للمياه. مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 6 طائرات قاذفة.

وأوضح ذات المتحدث، أن إثنين من الطائرات هما قيد التجارب. بالإضافة كذلك إلأى 2 تم تسخيرهما في الهضاب العليا والغابات من أجل التدخل السريع.

كما تم تسخير 15 ألف عون حماية مدنية. و65 رتل متنقل في الغابة للتدخل الفعّال والسريع. ناهيك عن تحضير مهابط هذه الطائرات.

وفي سياق مغاير وبالنسبة لموسم الإصطياف، أكد وزير الداخلية أنه تم تحضير كل الإجراءات من أجل إنجاح الموسم واستقبال السياح في أحسن الظروف، كما أكد أن تسعيرة التنقل بالنسة للجالية الجزائرية في الخارج ستكون في متناول الجميع.

رمزي أحمد توميات

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