وزير الداخلية يُوجه نداء للجزائريين بعد ارتفاع ضحايا الغاز

10 يناير، 2023

وجّه اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، نداء للمواطنين الجزائريين دعاهم من خلاله الى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، بعد ارتفاع عدد ضحايا تسُرب غاز أحادي أكسيد الكربون.

وقال مرّاد،  خلال وقوفه على جاهزية عناصر الحماية المدنية استعدادا لمنافسة “الشان”، إنه  :”شيء مؤسف تسجيل عدد كبير من حالات الاختناق بالغاز رغم الحملات التحسيسية التي نقوم بها بصفة دورية”.

ودعا ذات المتحدث العائلات الجزائرية لتكون يقظة من أجل تفادي حوادث الاختناق التي تؤدي غالبا إلى الوفاة، حيث قال “أتوجه إلى كل العائلات حتى تكون حذرة ويقظة لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تحصد ضحايا من مختلف الأعمار”.

وأردف وزير الداخلية بالقول: “نتمنى أن يأخذ المواطنون حذرهم ويأخذوا بعين الاعتبار الإرشادات الخاصة بالوقاية من خطر الاختناق بالغاز”.

كما تجدر الاشارة الى أن 17 شخص تلقوا حتفهم ليلة أمس الاثنين إلى الثلاثاء وذلك في 3 حوادث متفرقة.

ليديا كبيش

10 يناير، 2023

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