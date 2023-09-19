وزير الداخلية يُجري حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية للولايات

19 سبتمبر، 2023

أجرى اليوم، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بناءً على اقتراح المدير العام للحماية المدنية، حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية للولايات، حسب ما كشفه بيان وزارة الداخلية.

و مسّت هذه الحركة حسب ذات المصدر، 24 ولاية، حيث تم ترقية 8 ضبّاط سامين لتقلّد وظيفة مدير ولائي، و تحويل 16 مديرا ولائيا، إحالة 3 مدراء ولائيين على التقاعد، و إنهاء مهام 5 مدراء ولائيين.

شرف الدين عبد النور

19 سبتمبر، 2023

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