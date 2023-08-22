وزير الداخلية يوجه تعليمة هامة لولاة الجمهورية حول الدخول المدرسي القادم

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بتوجيه تعليمة هامة إلى ولاة الجمهورية، بخصوص ضبط التحضيرات للدخول المدرسي على مستوى المدارس الابتدائية.

وشددت التعليمة على ضرورة منح اهتمام خاص للجودة الخدمات المدرسية المقدمة وكذا تهيئة المدارس الابتدائية والهياكل المرافقة لها.

وفي هذا الصدد تم التأكيد على ضرورة استلام كافة الهياكل الجديدة المبرج تسليمها قبل الدخول المدرسي، وكذا توفير تدفئة دائمة ومنتظمة خاصة بالمناطق الريفية.

في حين شدد الوزير على ضمان الحراسة وتأمين محيط المدارس الابتدائية، وضرورة الاسراع في المصادقة على قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية والاتزام بتوفير النقل والاطعام المدرسيين.

رمزي أحمد توميات

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