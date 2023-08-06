وزير الداخلية يعزي عائلة الشهيد بن حميدة صالح بالشلف

6 أغسطس، 2023

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح. أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.

وحل حل مراد رفقة وزير التضامن كوثر كريكو بولاية الشلف أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة_صالح ، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فقد قدم الوزيران للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

6 أغسطس، 2023

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