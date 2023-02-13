وزير الداخلية يشكر الحماية المدنية على احترافيتها

أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، عن شكره لأفراد الحماية المدنية، نظير مساهمتهم في تنظيم بطولة كأس إفريقيا للمحليين “شان2022”.

و جاء في رسالة الشكر “تقديرا وعرفانا بالمجهودات المبذولة من طرف منتسبي جهاز الحماية المدنية التي اتسمت بالاحترافية والمهنية خلال مساهمتهم الفعالة في تنظيم بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين في طبعتها السابعة “شان2022″.

واضاف مراد بالقول :”الذين لم يدخروا أي جهد لإنجاح هذا العرس الكروي القاري، يطيب لي ويسعدني أن أتوجه إليكم”. ومن “خلالكم إلى كافة أعوان وإطارات جهاز الحماية المدنية بكلمات الثناء وعبارات الشكر والتقدير موصولة بآيات العرفان والامتنان”.

“نظير الجهود المضنية والجبارة التي ساهمت في إنجاح هذه البطولة القارية. و”هو ما يدل على أن بلادنا بإمكانياتها قادرة على تنظيم تظاهرات رياضية دولية أكبر من هذه البطولة”. “فلكم مني، كل باسمه، كل الثناء و التقدير”. “تفضلوا، المدير العام بقبول أسمى آيات الاحترام والتقدير، يضيف الوزير.

ليديا كبيش

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