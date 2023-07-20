وزير الداخلية يشرف على مراسم إحياء الذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، اليوم الخميس 20 جويلية 2023، بمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، على مراسم إحياء الذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بحضور مستشاري السيد رئيس الجمهورية، أعضاء من الحكومة، قادة الأسلاك الأمنية والأسرة الإعلامية.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد وزير الداخلية بالعناية التي توليها السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى جهاز الشرطة تقديرا للجهود الميدانية والنتائج المحققة في التصدي للجريمة بشتى أشكالها.

من جهته، يضيف البيان أكد المدير العام للأمن الوطني في كلمته، إلى أن مؤسسة الأمن الوطني قد تبنت عقيدة راسخة مرتكزة على تطوير القدرات العملياتية لمستخدميها، لتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة في محاربة الجريمة في أحسن الظروف.

كما عرف الحفل، تقليد الرتب إلى 04 مراقبين عامين للشرطة، من بينهم ولأول مرة في تاريخ الجهاز ترقية إمرأة إلى رتبة مراقب عام للشرطة، بالإضافة إلى تقليد 15 مراقب شرطة. هذا وقد استفاد بالمناسبة 11384 موظف شرطة على المستوى الوطني من الترقية.

وفي بادرة أولى في تاريخ الشرطة الجزائرية، تم إسداء أوسمة شرفية من مصاف الاستحقاق، الشجاعة والشهادة الوزارية، لعدد من موظفي الشرطة نظير الجهود المبذولة لضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، بالإضافة إلى تكريم بعض المصالح الشرطية المتميزة التي حققت نتائج ميدانية نوعية، وكذا تكريم بعض الشرطيين المحالين على التقاعد يضيف البيان.

في ختام الحفل، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإسداء وسام استحقاق من درجة ” امتياز ” للمدير العام للأمن الوطني، تقديرا للجهود المبذولة من قبل مصالح الشرطة في حماية الوطن والذود عن حماه، ومساهمته العلمية في إثراء رصيد المكتبة الجامعية بعدد من المؤلفات المتخصصة.

ش.ن

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