وزير الداخلية يشرف على فعاليات تمرين محاكاة لفرق الدعم و التدخل الأول لعناصر الحماية المدنية بالشلف

وزير الداخلية يشرف على فعاليات تمرين محاكاة لفرق الدعم و التدخل الأول لعناصر الحماية المدنية بالشلف

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، رفقة المدير العام للحماية المدنية ووالي ولاية الشلف، على فعاليات تمرين محاكاة الجهوي لفرق الدعم التدخل الأول بولاية الشلف.

و يندرج هذا التمرين في إطار تنفيد البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية، فيما يخص تنظيم المناورات الميدانية.حسب البيان الصادر عن المديرية العامة للحماية الوطنية.

و افتتح الوزير زيارته بتلقي عرض عام حول استراتيجية المديرية العامة للحماية المدنية للإستجابة للمخاطر الكبرى، ومن ثم توجه إلى تفقد موقع التمرين بالمحاكاة، انطلاقا من موقع التخييم ثم موقع المناورات، يضيف البيان.

عبد النور. ك

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