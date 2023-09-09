 وزير الداخلية يشدد على ضرورة ضمان دخول مدرسي جيد

9 سبتمبر، 2023

أوضح اليوم السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة تهدف إلى خلق ديناميكية محلية جديدة.

وأكد مراد خلال إشرافه على مراسم تنصيب الوالية الجديدة لولاية بومرداس فوزية النعامة، أن المجهودات المبذولة من قبل الدولة لها انعكاس مباشر وايجابي على حياة المواطن

إلا أن الرهانات تستدعي بذل المزيد من الجهد لبلوغ الأهداف المسطرة خاصة بما يتعلق بترقية الخدمة العمومية ورقمنتها، يضيف ذات المتحدث.

كما أوضح وزير الداخلية، أن مجهودات الحكومة تهدف إلى الدفع بالحركة التنموية على المستوى المحلي ومواصلة عمليات فك العزلة عن القرى والمداشر وتوفير ظروف العيش الملائم.

في حين دعا نفس المسؤول إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول مدرسي جيد من خلال استلام كل المرافق التربوية ووضعها حيز الخدمة كالمطاعم ووسائل النقل خصوصا المنجزة في المناطق المعزولة.

كما ذكر مراد بتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة استقبال المواطنين بالتنسيق مع وسيط الجمهورية والتكفل الأمثل بانشغالاتهم. مشددا على أن الرئيس يولي أهمية كبيرة للمواطن أينما وجد وكلنا هنا لتلبية حاجيات المواطنين.

رمزي أحمد توميات

9 سبتمبر، 2023

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