وزير الداخلية يشدد على ضرورة توفير المناخ السليم لضمان تمدرس جيد للتلاميذ

شدد اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة توفير المناخ السليم لضمان تمدرس جيد للتلاميذ وإيلاء الأهمية للمطاعم المدرسية خاصة في المناطق النائية.

ودعا مراد، خلال إشرافه على تنصيب الوالي الجديد لتلمسان، إلى الحرص على التكفل بانشغالات المواطنين مع التركيز على تجسيد العمليات الاستعجالية خاصة تلك المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب وتسريع وتيرة أشغال مختلف المشاريع وعدم التهاون في استقبال المواطنين وممثلي الهيئات الدستورية على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.

وأكد ذات على ضرورة دعم الاستثمار وزيادة الحركية الاقتصادية وخلق البديل وعدم الاعتماد على التبعية للمحروقات وتصنيع منتوجات محلية لتقليص فاتورة الاستيراد في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.

وأبرز وزير الداخلية الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للتكفل بجميع شرائح المجتمع وإيجاد حلول لانشغالاتها، مذكرا بقراراته بهذا الخصوص، مبرزا أن تعيين يوسف بشلاوي على رأس ولاية تلمسان من طرف الرئيس تبون، جاء بالنظرا للمؤهلات التي يحوز عليها هذا المسؤول الذي تدرج في مناصب مختلفة بالإدارة المحلية منذ سنوات.

كما شدد نفس المسؤول على ضرورة حسن تسيير ثروات هذه الولاية التي تتميز بطابعها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي الهام.

ليديا كبيش