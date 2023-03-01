وزير الداخلية يستقبل من قبل الرئيس التونسي

1 مارس، 2023

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، ضمن الوفود المشاركة في أشغال الدورة ال 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

هذا وييشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم، في أشغال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس.

و يحضر هذه الدورة وزراء الداخلية بالدول العربية ووفود أمنية رفيعة بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، و الهيئات العربية و الدولية.

في حين ستناقش الدورة في جدول أعمالها، مواضيع متصلة بتعزيز التعاون الأمني المشترك، فضلا عن حصيلة عمل المجلس و مختلف هيئاته.

رمزي أحمد توميات

1 مارس، 2023

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