وزير الداخلية يذكر بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لإعادة تأهيل الجزائر العاصمة

استقبل ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم امس بمقر الوزارة الولاة المنتدبين لولاية الجزائر بحضور والي ولاية الجزائر و رئيسة المجلس الشعبي الولائي، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وبالمناسبة هنأ مراد الولاة المعينين حديثا وأولئك الذين جددت فيهم الثقة بموجب الحركة الأخيرة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين،

واعتبر ذات المتحدث أن تشريفهم بهذه الثقة يضعهم أمام مسؤولية رفع تحدي النجاعة في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز وتيرة التنمية المحلية.

كما تم خلال اللقاء تجديد التذكير بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لإعادة تأهيل العاصمة والرقي بها إلى مصف العواصم المتوسطية الكبرى، بالنظر لكونها الواجهة الأولى للبلاد، وذلك بإيلاء العناية لعصرنة مرافقها والحفاظ على نظافة وجمالية محيطها فضلا على تثمين موروثها الحضاري العريق.

هذا وقد تم إسداء عدد من التوجيهات بخصوص تعزيز الوتيرة التنموية الايجابية التي تشهدها ولاية الجزائر، واستكمال المشاريع المهيكلة الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة

فضلا على رفع مستوى الخدمات العمومية ذات الأولوية للمواطنين، مع التركيز على ضمان توازن تنموي بين مختلف مناطق إقليم الولاية.

ليديا كبيش

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