وزير الداخلية يحل بتيزي وزو لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق

شرع اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، في زيارة إلى ولاية تيزي وزو، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتأتي هذه الزيارة من أجل تقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق، حيث كان وزير الداخلية مرفوقا بوزيرة التضامن كوثر كريكو.

وقدم إبراهيم مرد واجب العزاء لعائلة برشيش في وفاة 3 أفراد من عائلتها في حرائق ولاية بجاي

كما جدد وزير الداخلية التأكيد على تضامن الدولة مع العائلات المتضررة ووقوفها إلى جانب المتضررين.

وسيقدم وزير الداخلية واجب العزاء لعائلة برشيش في وفاة 3 أفراد من عائلتها في حرائق ولاية بجاية

ليديا كبيش

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