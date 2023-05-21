وزير الداخلية يحث على ضرورة تقييم هشاشة البنايات لإعادة تهيئتها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الأحد، خلال فعاليات الأبواب المفتوحة بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، على ضرورة تقييم هشاشة البنايات والهياكل الاستراتيجية لغرض إعادة تهيئتها.

و قال إبراهيم مراد اللقاء أن إعادة تهيئة البنايات الهشة من شأنه تقليص خطورة الزلازل والكوارث.

وأشار الوزير، أن هناك مشروع نص قانوني جديد، يهدف إلى تسيير المنظومة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى ويسمح بتحديد آليات التدخل.

شرف الدين عبد النور

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