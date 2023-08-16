وزير الداخلية يتفقد أشغال مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة

تفقد اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة على طول 20 كلم، وذلك في اليوم الثاني من زيارته التفقد إلى ولاية خنشلة.

واوضح مراد أنه من شأن هذا المشروع تسهيل حركة المرور والقضاء على النقاط السوداء في الحركة المرورية والربط بين شمال الولاية وجنوبها من خلال تحديث محاور هذا الطريق.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة الالتزام بتسليم المشروع في آجاله المحددة والمُقدرة بـ16 شهرا.

هذا وقد قام وزير الداخلية، بمعاينة مشروع انجاز الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار وسيار الميتة على طول 66 كلم داعيا الى ضرورة الالتزام الصارم بآجال ومعايير الانجاز وتسليم المشاريع

كما كشف نفس المسؤول عن رصد غلاف مالي يتجاوز 95 مليار دينار للبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة من أجل تدارك النقائص التنموية للولاية.

ويهدف البرنامج لاستدراك النقائص التنموية وتدعيم الهياكل القاعدية بما يسمح باعطائها الدفع الاقتصادي سيما من خلال منشآت الطرق والسكك الحديدية وكذا تلك التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، يُضيف الوزير مراد.

وتابع ابراهيم مراد قائلا: “البرنامج استثنائي ويجب أن يُنفذ بطريقة استثنائية لتحقيق النتائج المنشودة”.

وللتذكير، فقد أشرف وزير الداخلية ابراهيم مراد يوم أمس، على اجتماع تقييمي مع السلطات المحلية، شمل بالدراسة مختلف العمليات المُسجلة ومستوى تنفيذها، و كذا لقاء آخر تفاعلي مع المنتخبين، والأعيان وممثلي المجتمع المدني

رمزي أحمد توميات

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