وزير الداخلية يترأس لقاء تنسيقيا مناصفة مع نظيره التونسي

11 يوليو، 2022

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، أن الوزير كمال بلجود سيترأس اليوم لقاء تنسيقيا مناصفة مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين، بولاية الطارف.

وحسب نص البيان، فإن هذا اللقاء خصص للوقوف على الترتيبات المتخذة لتنفيذ قرار فتح الحدود البرية و كذا مدى جاهزية مختلف المعابر الحدودية، و ذلك بحضور ولاة الولايات الحدودية المعنية لكلا البلدين

وأوضحت الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي في اطار تنفيذ القرار المشترك لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، القاضي بفتح الحدود البرية بين البلدين أمام حركة السيارات الخاصة والمسافرين ابتداء ًمن تاريخ 15 جويلية الجاري.

وللتذكير، فقد حل صبيحة اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، بولاية الطارف، في زيارة تفقدية للمركز الحدودي أم الطبول.

وجاءت زيارة بلجود إلى المركز الحدودي أم الطبول من أجل الوقوف على آخر التحضيرات قبيل إعادة فتح الحدود بين الجزائر وتونس المقرر يوم 15 جويلية المقبل.

ليديا كبيش

11 يوليو، 2022

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