وزير الداخلية يترأس إجتماعا مع وزير الشباب والرياضة اليوم

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد٬مناصفة مع عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد٬ حول آخر التحضيرات لبطولة كأس أمم افريقيا للمحليين “شان” 2022٬وذلك بحضور ولاة ولايات: الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران٬حسب ما جاء في بيان للوزارة الوصية.

وكما استمع الوزيران خلال الإجتماع إلى مداخلات الولاة التي تمحورت حول استعراض جاهزية كل المدن٬من كافة النواحي التنظيمية واللوجيستية والأمنية لاستقبال ضيوف الجزائر٬يضيف البيان.

وكما دعا وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة تنسيق وتعاضد الجهود٬ لاستكمال التحضيرات لهاته البطولة في الآجال المحددة، والذي تم بفضل المرافقة الدائمة والصارمة للسلطات العمومية، بغرض إنجاح هذه البطولة٬يذكر البيان.

وختم البيان٬ بأن نجاح هذا الحدث الرياضي سيؤكد مجددا قدرة الجزائر على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى٬بفضل ما تتوفر عليه من بنى تحتية وخبرة في المجال.

حورية سعداوي

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