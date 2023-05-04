وزير الداخلية يتحدث بخصوص البنايات غير المنظمة

تطرق اليوم الخميس وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الى اشكالية تشويه المنازل الفردية للمنظر العام وفوضى العمران بسبب عدم اكتمال البناء من الخارج.

وقال مراد في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، فيما يخص معضلة البنايات الغير منظمة “عمل قطاعنا على تحيين ومراجعة مختلف القوانين المتعلقة بالتهيئة والعمران”

وذكر ذات المتحدث باصدار القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات والذي تم تمديد العمل به عدة مرات. كل هذا لأجل إتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية بناياتهم.

كما كشف وزير الداخلية أن حصيلة طلبات التسوية تقدر بأزيد من مليون وثمانية آلاف ملف. كما تم العمل بالتنسيق مع وزارة السكن لضبط مهام شرطة العمران.

أما عن وقوع الجزائر في منطقة زلزالية، فاعلن نفس المسؤول أنه تم تسخير فرقة بـ 110 عنصر تدخل بين 12 الى 2 ساعة. فضلا عن 80 عنصر في المناطق الحضارية.

كما تم تعزيز جهاز الحماية المدنية بفرق السينو تقنية وتخصيص 750 وحدة تدخل الحماية المدنية، يضيف إبراهيم مراد.

ليديا كبيش

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