وزير الداخلية والجماعات المحلية يُشيد بمجهودات والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة في تقليص حجم خسائر الفيضانات

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، اليوم من تيبازة، مجهودات والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة في تقليص حجم خسائر الفيضانات التي شهدتها بلديات شرق الولاية، وكذا مجهوداته رفقة السلطات المحلية في حماية المواطن وحماية الممتلكات. فبالنظر لحجم الأمطار المتساقطة كان بالإمكان أن تكون أضرار أكثر هولا حسب تصريح وزير الداخلية.

وأكّد ابراهيم مراد أنّ والي تيبازة اتّخذ كلّ الاجراءات لإعادة اسكان المواطنين الذين فقدوا سكناتهم خلال الساعات القادمة، وفق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

وتكفّل وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “كوثر كريكو” اليوم الإثنين ، بنقل تعازي رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” إلى عائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة بولاية تيبازة، تنفيذا لتعليماته الصادرة عن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأحد، كما أكّد وزير الداخلية أنّ الدولة متواجدة بكلّ مصالحها ومؤسساتها لإسعاد المواطنين.

وعاين الوزيران مرّاد وكريكو آثار الفيضانات بكلّ من خميستي وفوكة باعتبارهما البلديتين الاكثر تضرّرا بولاية تيبازة واستمعا لانشغالات المتضررين مطمئنين بالتكفّل التام سواء بالنسبة لإعادة الإسكان أو تعويض الأثاث والتجهيزات الضرورية، أو بالنسبة لإعادة ترميم المساكن المتضرّرة على عاتق الدولة، حيث نوّه وزير الداخلية بالقرارات الهامة التي اتّخذها رئيس الجمهورية على هامش مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بتخصيص ألف مليار سنتيم من صندوق الكوارث لتعويض ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة عبر عدّة ولايات.

وبدوره، كان والي تيبازة قد ترأّس اجتماعا صبيحة أمس الأحد، أسدى خلاله تعليمات لتأمين العائلات بالإحتياجات والمتطلبات اللاّزمة، من خيم، أفرشة وأغطية وإطعام، في وقت كانت تواصل فيه مختلف اللّجان عمليات الإحصاء وجرد الأضرار، وشدّد على التسريع في أشغال تهيئة الطرقات والمسالك المؤدية إلى بعض الأحياء المعزولة.

وأحصت مصالح ولاية تيبازة 131 عائلة متضرّرة فقدت مساكنها تماما و سيتم إعادة إسكانهم يوم غد الثلاثاء عبر ثلاثة مواقع سكنية بكل من بوهارون ، فوكة وخميستي.

وليد ب

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