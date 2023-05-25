وزير الداخلية: لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية بسبب التقلبات الجوية

25 مايو، 2023

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، على أن هناك بعض الأضرار تم التحكم فيها.

وأفاد ابراهيم مراد، على هامش رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطنيأن مصالحه بصدد إحصاء الخسائر التي نجمت عن التقلبات الجوية التي تعرفها بعض الولايات

وأبرز ذات المتحدث أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض ولايات الوطن على غرار ولايتي تيبازة وتبسة.

كما قال وزير الداخلية، أن هذه “أمطار خير، مفيدة للزراعة والسدود، وإن شاء الله ما يكون غير الخير”.

رمزي أحمد توميات

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25 مايو، 2023

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