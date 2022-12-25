وزير الداخلية : على فلاّحي تقرت اقتحام الأسواق الجديدة وتصدير التمور

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، :”على فلاّحي تقرت لاقتحام الأسواق الجديدة، مؤكدًا مواصلة الدولة سياسة دعم الفلاحين بولاية تقرت في إنتاج وتصدير التمور”

وحسب تصريح بثته القناة الإذاعية الأولى، فقد شجّع مراد الفلاحين على اقتحام الأسواق الجديدة، مشيدًا بالقدرات الهائلة التي تزخر بها الولاية.

أما بخصوص توفير مناصب شغل للقضاء على البطالة بالولاية، قال وزير الداخلية أنّ:” تقرت ولاية فلاحية بامتياز”، مبرزًا أنّه بإمكان سكانها وعموم المستثمرين خلق ديناميكية اقتصادية لخلق فرص عمل.

رمزي أحمد توميات

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