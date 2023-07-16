وزير الداخلية بكينيا للمشاركة في اجتماع الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

16 يوليو، 2023

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بجمهورية كينيا. للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد كان في استقبال وزير الداخلية السلطات الكينية. وكذا ممثلي لجنة الاتحاد الإفريقي.

ومن خلال هذا الاجتماع سيجدد الوزير التأكيد على حرص الجزائر للاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الإفريقية، يوضح نص البيان.

كما ينقل التزام رئيس الجمهورية للإسهام في توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية،2063. ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و تحرير اقتصادها، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

16 يوليو، 2023

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