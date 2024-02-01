وزير الداخلية الإيطالي: الجزائر شريك بالغ الأهمية لإيطاليا

أكد اليوم الخميس، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أن بلاده تعتبر الجزائر شريكا بالغ الأهمية في كل المواضيع الإستراتيجية.

وجاء ذلك، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء الثنائي الذي جمعه مع وزير الداخلية إبراهيم مراد اليوم الخميس،

وقال ماتيو بيانتيدوزي، أنه يشعر بالفخر، هذا اليوم، لبرمجة لقاء له مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كاشفا أنه تلقى وعدا من وزير الداخلية، للقيام بزيارة إلى إيطاليا، ليرد له جزءا من حسن الإستقبال الذي حظي به.

ليديا كبيش

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