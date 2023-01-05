وزير الداخلية: إنشاء بنوك مالية في دول الساحل وتشجيع المقايضة التجارية

أكد اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، على أن الأمن السائد في هذه المناطق الحدودية يعود الفضل فيه إلى الجيش الوطني الشعبي.

وشدد ابراهيم مراد خلال زيارته إلى ولاية إن قزام، على أنه بات من الضروري إنشاء مناطق تبادلات حرة بهذه المنطقة الحدودية.

واستمع الوزير إلى مشروع حماية إن قزام من الفيضانات بالقرب من محور الدوران المؤدي إلى بلدية تين زواتين بالمدخل الجنوبي للمدينة.

كما وقف عند مشروع دراسة و انجاز مشروع جلب المياه من منطقة تينزاوتين بولاية برج باجي مختار. مرورا بقرية توندارت على مسافة 264 ملم مؤكدا على الدراسة الدقيقة للمشاريع المتعلقة بمشروع حماية ان قزام من الفيضانات.

وخلال معاينته للمركز الحدودي المختلط القديم وعملية إعادة تاهيله. أكد وزير الداخلية سعي الحكومة لتحقيق السياسة العملية لرئيس الجمهورية في هذه الولايات حديثة النشأة.

في حين شدد مراد، على أهمية الولاية في التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية. وإعادة الإعتبار للمعبر الحدودي بين إن قزام والنيجر.

كما دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة دخول عمق القارة الافريقية و انشاء بنوك مالية في دول الساحل و تشجيع المقايضة التجارية. وفتح الطرقات لتسهيلها مع تبسيط الإجراءات القانونية. لتحقيق هذا الهدف.

رمزي أحمد توميات

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