وزير الداخلية:رصد 109 مليار دينار لتهيئة التجزئات العقارية في الولايات الجنوبية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، إنه تم رصد 109 مليار دينار. لتهيئة التجزئات العقارية في الولايات الجنوبية.

وأكد مراد، خلال رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، إلى أن توزيع التجزئات العقارية في 5 جويلية القادم . وهذا عبر تراب ولاية الجلفة.

كما كشف وزير الداخلية، أنه تم اقتراح تدعيم الولاية بتجزئات اجتماعية في اطار البرنامج التكميلي. الذي اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للولاية.

رمزي أحمد توميات

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