وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة القدس

6 سبتمبر، 2022

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم في اجتماع لجنة القدس التابعة لجامعة الدول العربية التي التأمت أشغالها بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل وضع حد للانتهاكات التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في المدينة المقدسة.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية انسداد آفاق العملية السياسية لتسوية القضية الفلسطينية وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في فرض سياساته التوسعية وأنشطته الاستيطانية وكذا محاولاته المتواصلة لطمس هوية مدينة القدس وتهويدها.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد استعرض وزراء الدول الأعضاء بهذه المناسبة نشاطات اللجنة وآفاق تعزيز دورها الدبلوماسي على الساحة الدولية.

ليديا كبيش

6 سبتمبر، 2022

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