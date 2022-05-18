استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الوفد البرلماني الروسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر برئاس فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفدرالية لروسيا.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها، لاسيما الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام لتطوير التعاون الثنائي.

كما تناول الجانبان بعض التطورات على الساحة الدولية، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها

للتذكير، تندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية الموقعة بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا.

رمزي أحمد توميات

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