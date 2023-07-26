وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيا مع نظيره النيجيري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالاً هاتفيا مع نظيره النيجيري، السيد مسعودو حسومي، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي، الذي تركز حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، في أعقاب البيان الرسمي الذي أدانت فيه الجزائر بشدة محاولة الانقلاب التي تجري في هذا البلد الشقيق والجار.

وخلال الاتصال، طلب عطاف من نظيره النيجيري مسعودو حسومي أن ينقل إلى الرئيس محمد بازوم ، دعم وتضامن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، في هذه المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة.

كما نقل الوزير تمنيات الرئيس عبد المجيد تبون بأن تتغلب جمهورية النيجر بسرعة على هذه المحنة وتعود بحزم وثبات إلى طريق الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

رمزي أحمد توميات

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