وزير الخارجية يتشاور مع نظيره الأردني بجدة

17 مايو، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أحمد عطاف، اليوم بجدة، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين. حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

و شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب التشاور حول مستجدات الأوضاع في العالم العربي، لاسيما آفاق تعزيز العمل العربي المشترك للمساهمة في معالجة تبعات الأزمة في سوريا، يضيف البيان.

بالإضافة لتكثيف المساعي لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية على المستويين الاقليمي والدولي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

17 مايو، 2023

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