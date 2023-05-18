وزير الخارجية يتحادث مع أبو الغيط بجدة

18 مايو، 2023

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، باجراء محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد جاءت المحادثات على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين.

واستعرض الطرفان حصيلة الرئاسة الجزائرية للقمة العربية. حيث أعربا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي أعطتها قمّة الجزائر للعمل العربي المشترك وما أفضت إليه من توجهات فتحت آفاقا واعدة للمّ الشمل وتوحيد كلمة الدول العربية.

في حين تطرق الطرفان إلى مستجدات الأوضاع في العالم العربي، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وسبل مواصلة الجهود في سياق قمة جدة بالمملكة العربية السعودية، لحشد وتكثيف جهود الدول العربية للدفاع عن قضايا الأمة وأولوياتها في المرحلة القادمة.

رمزي أحمد توميات

18 مايو، 2023

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