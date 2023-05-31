وزير الخارجية: ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي

قاب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن يعد إمتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي. من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والإستقرار والإزدهار.

وجاء ذلك خلال تراس وزير الخارجية حفل إستقبال بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أين استعرض التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها.

و أكد عطاف على الدور الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي بأبعاده الإفريقية العربية و المتوسطية و على الصعيد الدولي.

كما أبرز ذات المتحدث أن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن يعد إمتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي، من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والإستقرار والإزدهار.

في حين ذكّر وزير الخارجية بالشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها “معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”.

واشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الأولويات التي تعمل الجزائر على تحقيقها في مجلس الأمن تتمثل في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات.

بالإضافة إلى توطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم. ناهيك عن إضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب.

ليديا كبيش

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