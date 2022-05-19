أكد اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال الأمير بن فرحان، عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن :” قيادة المملكة العربية السعودية. ترى تطابقاً في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس تبون”

وأكد ذات المتحدث، على أن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهامة التي تهم البلدين، وتهم أمن المنطقة والعالم، مبرزا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك.

وأضاف وزير الخارجية السعودي بالقول :”نثق أن الجزائر ستكون لاعباً أساسياً في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان”.

رمزي بن عودة