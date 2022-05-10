وصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وتأتي الزيارة في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و روسيا، وتكون فرصة لتحضير الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا في غضون العام الجاري.

وقد استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما قام وزير الخارجية الروسي لافروف بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد بالعاصمة. والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء .

ش.ن

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