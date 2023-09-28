وزير الخارجية الدنماركي يحل بالجزائر في هذا التاريخ

وزير الخارجية الدنماركي يحل بالجزائر في هذا التاريخ

كشفت سفيرة مملكة الدنمارك، كاترين فروم هوير، أن وزير الخارجية الدنماركي سيحل بالجزائر شهر أكتوبر المقبل، وذلك في اطار اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول الشمالية والدول الافريقية المقام بالجزائر .

وقالت هوير في تصريح لها عقب تسليم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون :”هذا شرف كبير لي أن أكون هنا وأقدم أوراق أعتمادي لرئيس الجمهورية”.

وأضافت ذات المتحدثة بالقول:“الجزائر والدنمارك لديهما علاقات ثنائية وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل. لدينا تعاون متين ومتنوع في مجالات الصحة التجارة والطاقة ولدينا رغبة مشتركة لتقوية علاقاتنا الثنائية”.

وتابعت الوزيرة قائلة :”والبداية تكون بزيارة وزير الخارجية الدنماركي في اطار اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول الشمالية والدول الافريقية شهر أكتوبر في الجزائر”.

رمزي أحمد توميات

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