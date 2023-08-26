وزير الخارجية: التوافق التام في وجهات النظر بين الجزائر وغانا

وزير الخارجية: التوافق التام في وجهات النظر بين الجزائر وغانا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن المحادثات مع الرئيس الغاني، كانت مثمرة وأكدت التوافق التام في وجهات النظر بين البلدين والرئيسين.

وابرز عطاف في تصريحات صحفية عقب لقائه مع الرئيس الغاني ان المحادثات أكدت الحرص على تعزيز الأمن والإستقرار بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة.

ومن جهته، نقل الرئيس الغاني، تحياته وتشجيعاته للرئيس تبون مثنيا على دوره ومساعيه الحميدة لتقديم مساعدة فعلية لوضع حل لأزمة النيجر.

كما أشاد الرئيس الغاني، بالدور الثابت والملتزم للرئيس تبون في خدمة قضايا سامية وهي قضايا التنمية والأمن في إفريقيا.

وحمل الرئيس الغاني، الوزير عطاف، رسالة للرئيس تبون وقال أنه يتطلع للقائه في المستقبل. بمناسبة زيارة دولة التي سيقوم بها إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...