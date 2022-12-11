وزير الخارجية التركي: استثماراتنا بالجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار ونطمح للـ10

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار. وأن القيمة المستهدفة 10 مليارات دولار.

وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن اجتماع تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تناول القرارات. المتخذة في اجتماع مجلس التعاون التركي ـ الجزائري رفيع المستوى الذي عقد في ماي/ أيار الماضي بالعاصمة أنقرة.

و أوضح ذات المتحدث أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بمجالات التجارة والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والطاقة. والتعاون البحري والعسكري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

كما كشف المسؤول التركي، أن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر سجلت زيادة خلال العام الجاري بنسبة 30 في المائة. مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار.

في حين أكد عزم تركيا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة 10 مليارات دولار، ملفتا إلى أن افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات لتحقيق هذا الهدف.

وذكر تشاووش أوغلو بأن الجزائر توفر فرصا مهمة جدا في مجال الزراعة. وأن التعاون بين البلدين سيعود بالنفع على جميع المنطقة في ظل زيادة أهمية الأمن الغذائي، كاشفا أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة، وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضًا 5 مليارات دولار.

كما أكد المسؤول التركي، أن البلدين يعملان معًا لرفع مستوى الاستثمارات التركية أيضا في الجزائر إلى 10 مليارات دولار وليس التجارة فقط.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى أزمات الطاقة في العالم. مؤكدًا أن التعاون بين البلدين له أبعاد مختلفة في هذا المجال مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأنشطة البحث المشتركة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة. عقب الاجتماع الأول لـ”مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة”.

هذل وقد ترأس الوزيران الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائر. والمعني بمتابعة نتائج مجلس التعاون التركي ـ الجزائري رفيع المستوى.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...