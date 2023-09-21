وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون لإيجاد حل سياسي لأزمة النيجر

21 سبتمبر، 2023

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بنيويورك على دعم بلاده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إيجاد حل سياسي لأزمة النيجر بعيدا عن أي تدخل عسكري.

وقال تاجاني لـ”واج”، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “أن الجزائر بلد صديق ولدينا علاقات تاريخية ممتازة معه، ونحن بكل صراحة ندعم المبادرة التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون على المجتمع الدولي، من أجل إيجاد حل سياسي و دبلوماسي وليس عسكري لأزمة النيجر.. البلد الجار للجزائر” .

و بخصوص الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الوزير الايطالي “بكل تأكيد فان ايطاليا مع توسيع العضوية في مجلس الأمن ولكن لأعضاء غير دائمين”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول أن العلاقات بين البلدين إيجابية وتسعى إيطاليا لتعزيزها أكثر وترقية التشاور مع الجزائر، فيما يخص عديد المسائل لاسيما الإستقرار في منطقة المتوسط والتنمية في افريقيا. الهجرة غير الشرعية، جرائم المخدرات والإتجار بالبشر.

كما أوضح الوزير الإيطالي، أن البلدان قادران على فعل الكثير فيما يخص التعاون في قطاع الطاقة والمبادلات التجارية ومجالات اقتصادية أخرى. مؤكدا أن البلدان يعملان اليد في اليد من أجل إحلال السلم و تنمية منطقة المتوسط والقارة الإفريقية

رمزي أحمد توميات

21 سبتمبر، 2023

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