 وزير الخارجية الأوكراني يعزي عائلة الطالب الجزائري الراحل محمد عبد المنعم طالبي

6 أبريل، 2022
قدم وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بتعازيه القلبية لعائلة الراحل، طالبي محمد عبد المنعم، الطالب الجزائري المتوفي في بداية الحرب بأوكرانيا.
ووفقا لبرقية إعلامية لوزارة الشؤون الخارجية، فقد قدم، وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة تعازيه الخالصة إلى الجزائر وبالخصوص لعائلة المرحوم طالبي محمد عبد المنعم، الطالب الجزائري المتوفي في بداية الحرب في أوكرانيا.
كما أعرب كوليبا عن أمله، في أن تنتهي الحرب قريبا ليتمكن الطلبة الجزائريون من العودة لمزاولة دراستهم في الجامعات الأوكرانية في أحسن الظروف.
رمزي أحمد توميات
6 أبريل، 2022

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